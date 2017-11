Gruwelijk: stier wordt in brand gestoken tijdens 'volksfeest' in Spanje TT

15u55

Bron: Bild, Twitter 1424 AFP De stier verzet zich met alle macht terwijl zijn hoorns in brand worden gestoken. Dierenrechtenorganisaties eisen al jarenlang voor de afschaffing ervan, maar tijdens het jaarlijkse 'Toro de Jubilo'-festival in het Spaanse dorpje Medinaceli is dit weekend opnieuw een stier in brand gestoken. Tegenstanders van het gruwelijke spektakel zeggen dat het dier ongelooflijke paniek en pijnen doorstaat voordat het wordt gedood.

Het is een Middeleeuwse traditie die de inwoners van tientallen Spaanse dorpjes al honderden jaren in eren houden. Maar het festival in Medinaceli, in de regio Castilië en Leon, elk tweede weekend van november, is veruit het bekendste. Onder luid gejoel wordt een stier de arena op het dorpsplein opgesleept, waarna het aan een houten paal in het midden wordt vastgebonden.

Het dier, dat zich met alle macht probeert te verzetten, krijgt daarop een ijzeren constructie om de hoorns gebonden waarop met pek ingesmeerde fakkels vastgemaakt zijn. Het dier wordt dan losgemaakt en opgejaagd door de deelnemers aan het festival.

AFP Met fakkels worden de toortsen aan de horens in brand gestoken.

Modder

De brandende stier - Toro de Fuego - probeert daarop op alle mogelijke manieren het vuur, dat zich maar op enkele centimeters van zijn hoofd bevindt, te blussen. Modder op het voorhoofd en de rug moet het dier beschermen tegen brandplekken, maar het is maar de vraag of die methode ook zo effectief is.

Vaak schudt de stier in blinde paniek zo fel met zijn kop, dat hij zichzelf verwondt. Sommige stieren lopen zichzelf bovendien letterlijk dood tegen een paal of tegen een muur in de hoop het vuur zo te kunnen doven.

EPA De stier kan in eerste instantie niet weg en panikeert terwijl hij de paal is vastgebonden.

Gruwelijk lijden

Tegenstanders en dierenrechtenactivisten zeggen dat de stieren waarvan de horens in brand worden gezet, gruwelijk lijden doordat hun horens smelten en de hitte ondraaglijk is. Het smeltende pek drupt op hun huid en in hun ogen. Hun paniek is soms zo groot dat ze een hartstilstand krijgen.

De stier wordt na afloop van het festival gedood in een slachthuis; de regio Castilië en Leon verbiedt sinds enkele jaren dat het dier op het plein zelf wordt gedood door foltering en messteken, zoals tot voor enkele jaren gebeurde.

AFP

EPA Uiteindelijk wordt de stier losgelaten en probeert hij het vuur op alle mogelijke manieren te blussen.

AFP

AFP Als de toortsen uitdoven, steken omstanders ze opnieuw aan.

AFP

AFP

AFP

Esta noche un toro volverá a arder en Medinaceli sin que ningún político haya hecho nada por impedirlo.



PACMA ha exigido al Ayuntamiento su suspensión. Porque el sufrimiento animal no es una fiesta. pic.twitter.com/Eja3sdJ1ov PACMA(@ PartidoPACMA) link