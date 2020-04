Gruwelijk ongeval in Oostenrijk: dakloze man komt om in vuilniswagen

ADN

20 april 2020

16u53

Bron: ANP

Een dakloze Oostenrijker die de nacht doorbracht in een afvalcontainer, is om het leven gekomen toen hij in een vuilniswagen belandde. Een vuilnisman hoorde de man nog gillen, maar toen was het volgens de politie al te laat.