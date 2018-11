Gruwelijk ongeval in China: auto maait groep schoolkinderen van de weg, 5 doden en 18 gewonden HA TTR

Bron: AFP, ANP 4 In de noordoostelijke Chinese stad Huludao zijn vijf doden en achttien gewonden gevallen nadat een voertuig inreed op een groep kinderen die de straat overstak. Dat melden staatsmedia.

Het drama deed zich ‘s middags (plaatselijke tijd) voor, vlak bij een basisschool. Een bewakingscamera legde de aanrijding vast. Op de schokkende beelden is te zien hoe de bestuurder de groep schoolkinderen van de weg maait. De precieze omstandigheden van de botsing zijn nog onduidelijk. De bestuurder van het voertuig is gearresteerd.

Hoewel nog onderzocht wordt of er sprake is van kwaad opzet, zijn er recentelijk enkele soortgelijke incidenten in China geweest. Eerder dit jaar reed een automobilist in op een mensenmassa in de stad Hengyang. Hij stapte vervolgens uit en viel omstaanders aan met een mes en een schop. Er vielen toen elf doden en tientallen gewonden.