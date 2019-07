Exclusief voor abonnees Gruwel die zelfs voor IS niet door de beugel kon: morgen valt vonnis over moord op Scandinavische toeristes Guy Van Vlierden

10 juli 2019

18u17 3 Het was een zootje ongeregeld dat twee jonge vrouwen afslachtte in het Atlasgebergte. Ze wilden meedoen met de jihad, maar wisten niet hoe. Ze smeedden wilde plannen, maar niets lukte. Tot ze uiteindelijk een gruweldaad pleegden in naam van IS die zelfs voor de terreurgroep zelf niet door de beugel kon.

Morgen wordt in Marokko een vonnis verwacht over de moord op Maren Ueland (28) en Louisa Jespersen (24), twee Scandinavische toeristes die in december vorig jaar zijn omgebracht nabij Imlil. Toen hun lichamen werden ontdekt, leek het even om een daad van blinde wellust te gaan.

Maar al gauw begon er een video te circuleren waarin de moord werd opgedragen “aan onze broeders in Syrië”. En in een tweede filmpje zwoeren de vier hoofdverdachten, die intussen opgepakt waren, trouw aan IS.

