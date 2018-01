Grumpy Cat heeft net een rechtszaak van 700.000 dollar gewonnen TK

25 januari 2018

11u03

Bron: ABC News 0 Je zou het niet zeggen als je naar haar foto kijkt, maar Grumpy Cat is heel gelukkig. De poes heeft vannacht haar slag thuisgehaald in een rechtbank in Californië. Ze (of toch haar baasje) krijgt maar liefst 700.000 dollar schadevergoeding wegens schending van copyright door een koffiebedrijf.

Grumpy Cat, die eigenlijk Tardar Sauce heet, werd in 2012 een internetsensatie door haar knorrige gezicht. Haar uiterlijk is eigenlijk een aandoening: ze lijdt aan de kattenversie van dwerggroei en heeft kaakproblemen. Niet zo leuk voor de kat, maar haar baasje Tabatha Bundesen vaart er wel bij: er wordt geschat dat ze al meer dan 100 miljoen dollar verdient heeft met haar huisdier.

Het beest is enorm populair en werd om die reden ook benaderd door het Amerikaanse koffiebedrijf Grenade. Die wilden de afbeelding van Grumpy Cat graag op hun verpakkingen hebben. Tabatha richtte daarop haar eigen bedrijfje 'Grumpy Cat Limited' op om de beeltenis van haar huisdier te verkopen. Ze kwam met Grenade overeen dat de boze poes op het drankje 'Grumpuccino' mocht prijken.

T-shirts

Niet veel later stond de beeltenis van Grumpy Cat echter ook op andere producten, waaronder geroosterde koffiebonen en T-shirts. Daarop sleepte Tabatha het koffiebedrijf voor de rechter. Grenade diende zelf nog een klacht in waarin ze de kat ervan beschuldigden dat ze haar afspraken niet nakwam, maar dat veegde de rechter nu van tafel. De poes krijgt nu een schadevergoeding van 700.000 dollar, omgerekend iets meer dan 573.000 euro.

Het baasje van Grumpy Cat is daar heel tevreden mee. "Ik denk dat het een correct vonnis is", aldus haar advocaat. "De jury heeft de wet en de feiten gevolgd en op basis daarvan een oordeel geveld. Het is fijn dat mijn cliënte haar slag heeft thuisgehaald. Het was een hard gevecht."