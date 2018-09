Grote zwarte beer verschuilt zich in boom in Canadese hoofdstad Ottawa

ADN

06 september 2018

15u09

Bron: ANP 0 De politie in de Canadese hoofdstad Ottawa heeft alarm geslagen over een grote zwarte beer. Er is een huizenblok afgezet in de noordelijke wijk Byward Market, vlakbij het parlementsgebouw in het centrum.

Tracking a bear in the ByWard Market #ottnews pic.twitter.com/uVESBR85EN Giacomo Panico(@ GiacomoPanico) link

Het is onbekend waar de beer vandaan komt. In de wouden in de regio leven veel zwarte beren die rondtrekken om vooral plantaardig voedsel te zoeken, ook in bewoonde gebieden. Maar een beer midden in de hoofdstad is uitzonderlijk.



De politie heeft gemeld dat de beer kennelijk kalm in een boom zit. Dankzij de politieafzettingen is er geen acuut gevaar meer voor de omgeving. Het dier zal worden verdoofd en uit het centrum van Ottawa gehaald worden.

BREAKING: CTV Morning Live viewer provides picture of bear in the ByWard Market. #ottnews pic.twitter.com/tpKGR5QEfn Josh Pringle(@ PringleJosh) link

Operation capture bear. #ottawa pic.twitter.com/9dl4e7rVru Rosemary Barton(@ RosieBarton) link

RT CBCOttawa: .GiacomoPanico has seen the #ByWardBear. https://t.co/JlRzM2VRs1 #ottnews pic.twitter.com/QtHCkWZ2By Munaf Mughal(@ iMughalMunaf) link

Bekijk ook: