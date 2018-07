Grote zorgen om vermiste Anouk (19) op Cuba Jorien de Wit

24 juli 2018

19u32 0 De 19-jarige Anouk van Luijk uit het Nederlandse Hellevoetsluis wordt vermist op Cuba. Dat bevestigt het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. Haar vader is doodongerust.

Een aantal weken geleden reisde de jonge vrouw in haar eentje af naar het Caraïbische eiland. Drie dagen geleden zou ze terugvliegen naar Nederland, maar ze kwam nooit aan.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat het wordt beschouwd als een vermissingszaak. "De Nederlandse ambassade in Cuba probeert, met lokale autoriteiten, uit te zoeken wat er aan de hand is."

"We hebben net gehoord dat ze inderdaad niet op die vlucht zat. We zijn twee dagen bezig geweest om daar achter te komen", zegt haar vader Wim van Luijk, die een oproep op Facebook zette. Hij had zaterdagmiddag, 6 uur ‘s ochtends lokale tijd, voor het laatst contact met haar. ‘s Middags zou ze op haar vlucht naar Nederland stappen.

Tijdens het laatste telefoongesprek was Anouk erg overstuur. "Haar bankpas was ingeslikt, ze had geen geld en geen slaapplek. Ze vertelde dat ze de hele nacht over straat had rondgelopen." Aan de telefoon kreeg ze een enorme paniekaanval, vertelt Van Luijk, die in Zuidland woont. "Ze woont op zichzelf in Hellevoetsluis en kan dus voor zichzelf zorgen. Maar ze heeft óók medicatie nodig om psychoses te voorkomen."

Onderbuikgevoel

Van Luijk werd wakker met een raar gevoel, zondagochtend. Die middag moest zijn dochter thuiskomen. Hij kon er niet bij zijn op Schiphol, omdat hij op vakantie in Frankrijk is. Maar zijn ex-vrouw wachtte bij het vliegveld, waar Anouk nooit verscheen.

"We weten niet of ze in het ziekenhuis ligt, of haar iets ernstigs is overkomen. We weten helemaal niks", zegt de vader machteloos.