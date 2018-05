Grote zorgen om meegenomen Deimante (5): "Ze is al veel langer weg dan we voor mogelijk hielden" Kleuter woonde al ruim vijf jaar bij pleeggezin Simone van Zwienen

14 mei 2018

16u52

Bron: AD.nl 3 Het pleeggezin in de stad Maastricht (Nederlansd Limburg) waar de 5-jarige Deimante Zasytyte verbleef is flink geschrokken en maakt zich grote zorgen om het meisje, dat gisteravond in een onbewaakt ogenblik werd meegenomen door haar Litouwse biologische moeder.

Gisteravond fietste Deimante tegen half zeven nog vrolijk tussen de volkstuintjes aan de Cijnsruwe in Maastricht door, terwijl haar pleegmoeder nietsvermoedend in de tuin werkte. Een ogenblik later was het meisje verdwenen.



Het pleeggezin van het meisje denkt dat de pleegmoeder al langere tijd werd gevolgd door mensen die samenwerkten met de 33-jarige biologische moeder van het meisje. Zodra ze de kans kregen hebben ze de 5-jarige naar hun auto gelokt. "Ze zijn daarna weggereden met Deimante. Eerst dachten we dat ze snel weer gevonden zou worden, aangezien er meteen zoveel aandacht voor was en de moeder voor zover bekend geen paspoort of identiteitskaart van Deimante heeft. Maar ze is al veel langer weg dan dat we voor mogelijk hielden", aldus pleegbroer Giel van Asten (19).



Wat de biologische moeder met het meisje van plan is weet de familie niet. Van Asten: "Het zou kunnen dat ze meegenomen wordt naar Litouwen, maar we weten dat de politie daar ook al is ingelicht."

Uit huis geplaatst

De kleine Deimante woonde al ruim vijf jaar bij het gezin in Maastricht. "Nog voor haar eerste verjaardag werd ze al bij ons gebracht”, getuigt haar pleegbroer. De reden waarom het meisje uit huis werd geplaatst mag en wil hij niet vertellen. "Maar ze is met een reden bij ons geplaatst."



De biologische moeder had een bezoekregeling met haar dochter en kwam meerdere keren per maand langs. 1,5 uur per twee weken, zo schrijft de vrouw zelf in een bericht dat ze in december 2017 op Facebook zette. Daaruit blijkt ook dat ze een Litouwse arbeidsmigrante is, die vijf jaar geleden naar Nederland kwam en met haar dochter wil terugkeren naar haar geboorteland.



In 2013 verloor de vrouw haar baan en woning en leefde ze op straat. Ze schakelde bij de geboorte van haar dochter zelf de hulp van de jeugdzorg in. Ze wilde het beste voor haar kindje, zo schrijft ze.



Naar eigen zeggen voldeed ze aan de voorwaarden die gesteld werden om haar dochtertje naderhand weer terug te krijgen en mee te nemen naar Litouwen om haar daar met hulp van haar familie een stabiel leven te bieden, maar kreeg ze Deimante niet terug. Ze werd ervan beschuldigd emotioneel instabiel te zijn en een gevaar te vormen voor haar kind, maar volgens de vrouw zijn er geen medische rapporten die dat bevestigen. De rechter besliste dat Deimante bij haar pleeggezin bleef.

Politie Limburg on Twitter Het onderzoek naar de vermissing van Deimante Zasytyte uit #Maastricht is in volle gang. Het meisje werd zondagmiddag door haar biologische moeder weggenomen en ze zijn in een zilverkleurige auto in onbekende richting vertrokken. https://t.co/xsxekMg99B

Straal van twee meter

Volgens het pleeggezin was het meisje altijd binnen een straal van twee meter in de buurt van haar pleegmoeder of op een plek waar niemand anders naar binnen mag dan het pleeggezin. Ook de basisschool van het meisje was volgens het pleeggezin op de hoogte van de situatie met de biologische moeder.

Het volkstuinencomplex waar het meisje werd meegenomen was de enige plek waar het meisje even niet in de gaten werd gehouden. "Omdat het een besloten terrein is, waar ze even mag spelen en fietsen. Iemand heeft blijkbaar de poort van het terrein open gemaakt waardoor de biologische moeder naar binnen kon komen en Deimante naar de auto kon lokken."

Veel meer wil de familie er niet over kwijt. Ook de politie heeft nog geen nieuwe aanwijzingen. "We zijn er volop mee bezig”, aldus een woordvoerster. De Nederlandse recherche heeft zowel het 5-jarige meisje als haar 33-jarige biologische moeder uit Litouwen internationaal laten signaleren, zodat ook opsporingsdiensten in het buitenland weten van de vermissing. "Voor zover bekend is er op dit moment geen sprake van direct levensgevaar voor het vermiste meisje. Echter is het kind niet zonder reden in een pleeggezin geplaatst", aldus de politie.



Via de website Burgernet is opgeroepen uit te kijken naar een dikke vrouw met lang blond haar, een bril en een wit vest en een man met zwarte kleding. Het meisje heeft een donkere huidskleur, zwarte krullen en is ongeveer 1.20 meter groot. Ze had tijdens haar verdwijning lage regenlaarsjes, een blauwe legging met bloemenmotief en een roze vest aan. Het meisje werd meegenomen in een zilverkleurige auto. Welke richting ze op zijn gegaan is niet bekend.

