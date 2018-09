Grote zoekactie naar Vlaamse avonturiers in Zweedse wildernis, maar die waren zich van geen kwaad bewust: "Onze tocht heeft gewoon wat langer geduurd"

Jürgen Eeckhout

26 september 2018

17u07

Drie helikopters en tientallen reddingswerkers hebben de voorbij twee dagen massaal gezocht naar vier Vlaamse avonturiers in Zweden. Tijdens een meerdaagse droppingwedstrijd in de wildernis was hun GPS-tracker uitgevallen door het slechte weer, waardoor ze spoorloos waren. Gelukkig zijn ze gisterenmiddag in goede gezondheid teruggevonden. “We waren ons van geen kwaad bewust”, vertelt Yelka Van den Brande (28).