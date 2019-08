Grote zoekactie naar verdwenen Brits meisje (15) in Maleisië Sebastiaan Quekel ADN

06 augustus 2019

22u04

Bron: AD.nl 2 De autoriteiten in Maleisië zoeken ook vandaag met man en macht naar een jonge toeriste uit Londen. Nora Anne Quoirin (15) verdween zondagochtend uit een vakantieresort bij de plaats Seremban, zo’n 70 kilometer ten zuiden van Kuala Lumpur.

Een familielid zegt dat de ouders van het meisje haar kamer zondag leeg aantroffen. Het raam stond open. Haar ouders vrezen dat Nora werd ontvoerd. Maar de politie zegt vooralsnog geen aanwijzingen te hebben voor een ontvoering. “Misschien is ze verdwaald”, oppert politiechef Mohamad Mat Yusop.

Geur

De autoriteiten hebben inmiddels 178 manschappen, een helikopter en een hondenbrigade ingezet om het meisje te vinden. Ze zoeken in de jungle in de buurt van het resort. Speurhonden hebben intussen op zo'n dertien kilometer afstand van het hotel haar geur opgepikt, maar van het meisje zelf ontbreekt nog elk spoor. Iemand zou beweerd hebben vandaag een meisje of een vrouw te hebben zien zwemmen ergens in de jungle. Maar dat is nog niet bevestigd.

Quoirin, die een leer- en ontwikkelingsachterstand zou hebben, heeft Frans-Ierse ouders en woont in Londen. Haar familie gelooft niet in een scenario dat ze is weggelopen. Nora is een meisje “dat nooit ergens alleen naartoe gaat” en er is “geen reden om te geloven dat ze weggelopen en verdwaald is”, meldt de familie volgens BBC News in een verklaring. “Ze kan niet voor zichzelf zorgen en zal niet snappen wat er aan de hand is”, klinkt het nog.

De politiechef beklemtoont dat er volop naar de vermiste tiener wordt gezocht. “We doen ons uiterste best en geven de hoop niet op. We geloven dat ze niet ver is gegaan en dat ze de gaandeweg de weg is kwijtgeraakt.” De politiechef gaat ervan uit dat Quoirin verzwakt is en bergafwaarts is gegaan om water en voedsel te vinden.