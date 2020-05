Grote zoekactie in Scheveningen naar surfer Mathijs zondag: ‘Harde wind is gunstig’ Tara Riem

22 mei 2020

16u44

Bron: AD.nl 0 Er wordt ook vandaag weer gezocht naar het lichaam van Mathijs, de surfer die vorige week om het leven kwam bij het surfdrama in Scheveningen. Ondertussen bereidt SAR (Search and Rescue-Nederland) zich voor op een grote zoekactie aanstaande zondag.

De 23-jarige Mathijs uit Delft kwam vorige week met vier anderen in de problemen in het Scheveningse water. De lichamen van Max, Sander, Joost en Pim werden gevonden, maar de zoekacties naar Mathijs leverden tot nu niets op.



Er wordt vandaag gezocht met sonarboten en paraflyers. Mocht een van de boten iets oppikken, dan staan er duikers stand-by om het water in te gaan.

Drones

Gisteren werd al een grote zoekactie op touw gezet met drones in samenwerking met SAR, maar die leverde niet het gewenste resultaat op. “Als het lichaam van Mathijs vandaag of morgen niet wordt gevonden, dan is er zondag weer een grote zoekactie”, zegt Houwina Postma van SAR. Er zal dan, naast de sonarboten, een groot aantal speurhonden worden ingezet die erop zijn getraind lichamen van overleden mensen te vinden. “Dat zijn de zogenaamde lijkhonden. Wanneer een lichaam langere tijd in het water ligt, gaat het op een gegeven moment ontbinden. De gassen die dan boven water komen, geven een geur af en dat ruiken de honden.’’

Los

Er wordt zondag harde wind verwacht, wat gunstig is voor de zoekactie. “Daarom willen we juist zondag zoeken. Als Mathijs ergens vastzit, kan het zijn dat hij door de harde wind loskomt.” Omdat er ook regen wordt verwacht, worden zondag geen drones meer ingezet.

“Laten we duimen dat Mathijs gevonden wordt. Hij moet naar huis”, aldus Postma.

