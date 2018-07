Grote wietplantage met meer dan 10.500 planten ontdekt in Griekenland HA

03 juli 2018

19u58

Bron: DPA 4 Speurders van de Griekse politie hebben een cannabisplantage met meer dan 10.500 planten ontdekt. "Dit is een grote slag tegen de drugshandel", verklaarde politiecommandant Ioannis Tolias van de regio rond het stadje Karditsa op een persconferentie.

Een vermoedelijke drugshandelaar werd gearresteerd. Het onderzoek loopt voort, klinkt het. Alle planten werden vernietigd. Albanië en Griekenland worden beschouwd als de gebieden met de grootste cannabisteelt in Europa.



De drugsvangst in Griekenland is enorm, maar verbleekt in het niets bij die die in 2007 in ons land werd gedaan. Toen werd in Merksplas, tegen de grens met Nederland, een plantage ontdekt met naar schatting tussen de 30.000 en 40.000 planten. Bij landbouwer Patrick Lagrou in het West-Vlaamse Zandvoorde werden twee jaar later 17.000 cannabisplanten aangetroffen.

