Grote vuurbal na ontploffing prototype SpaceX PVZ

30 mei 2020

14u09

Bron: The Guardian, The Verge 2 Gisteren is een prototype van de draagraket van SpaceX ontploft tijdens een motortest in Texas. De ontploffing leidde tot een grote vuurbal, maar er zou niemand gewond zijn geraakt. Volgens het ruimtebedrijf van Elon Musk heeft de explosie geen invloed op de lancering van de Falcon-9 draagraket die gepland staat voor deze avond.



Het ruimtebedrijf van Elon Musk doorstaat momenteel spannende tijden nadat de lancering van de Falcon-9 draagraket uitgesteld moest worden door het slechte weer. De nieuwe lancering staat gepland voor deze avond 21.22 uur Belgische tijd. De explosie van het prototype is een jammere zaak, maar gooit gelukkig geen roet in het eten. De raket die deze avond twee astronauten de ruimte in moet sturen, maakt namelijk gebruik van een ander systeem.

De grondtest in Texas, die live werd uitgezonden op de website van NASA, liep al na een minuut mis. Tijdens de test van de motoren ontstond een ontploffing, wat leidde tot een enorme vuurbal die tot tot ver te zien was, zo tonen beelden op sociale media. Het is nog onduidelijk wat tot die explosie leidde. De schade aan de testsite is aanzienlijk, maar er zouden geen gewonden zijn gevallen bij het ongeluk. Het bedrijf achter SpaceX heeft voorlopig nog niet gereageerd.