Grote vrouwenmarsen tegen Trump in verschillende Amerikaanse steden Redactie

20 januari 2018

18u16 0 In verschillende Amerikaanse steden komt vandaag, precies één jaar na de eedaflegging van Donald Trump als president, veel volk op straat voor de zogenaamde vrouwenmarsen, waar steun betuigd wordt aan de rechten van vrouwen en het beleid van Trump aan de kaak wordt gesteld. Ook na de inauguratie van Trump op 20 januari 2017 vonden over heel de VS massale demonstraties plaats.

De actievoerders zouden vandaag in groten getale moeten opdagen in steden als New York, Washington en Los Angeles. Vorig jaar demonstreerden honderdduizenden vrouwen tegen Trump. Velen droegen toen roze hoofddeksels ('pussy hats'), een verwijzing naar Trumps beruchte opmerking "grab 'em by the pussy".

In Los Angeles zouden onder meer actrices Scarlett Johansson en Laverne Cox, die bekend is van Orange is the New Black, meelopen. In Washington worden veel politici verwacht die de massa zullen toespreken, terwijl in New York verschillende straten in Manhattan worden afgesloten om plaats te maken voor de actievoerders.

Afgaand op de evenementenpagina's op Facebook, worden in New York minsten 41.000 deelnemers verwacht, in Washington 12.000 en in Los Angeles 29.000.