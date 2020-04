Grote vraagtekens rond gezondheidstoestand Kim Jong-un na medische ingreep jv

21 april 2020

06u33

Bron: ANP/RTR/BLOOMBERG/REUTERS/DPA 0 Volgens Zuid-Koreaanse media heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un deze maand een medische behandeling ondergaan en kampt hij nu met gezondheidsklachten. Het Amerikaanse nieuwsmedium CNN vernam van een bron binnen de inlichtingendiensten dat Kim “in groot gevaar is na een operatie”. Zuid-Koreaanse bronnen verkondigden later dan weer dat Kim Jong-un “niet ernstig ziek” is.

Volgens persbureau Bloomberg wist de regering van president Trump niet zeker of Kim na de ingreep nog leefde of dood was, zo meldde een anonieme medewerker. Het Witte Huis wilde niet op de geruchten reageren.

De Chinese Communistische Partij ontkent dat de Noord-Koreaanse leider in kritieke toestand verkeert, aldus een medewerker van het diplomatieke bureau die eveneens anoniem wilde blijven. Bronnen uit de Zuid-Koreaanse overheid bevestigden dat Kim Jong-un “niet ernstig ziek” is. Ook zijn er geen aanwijzingen van “ongebruikelijke activiteiten” in Noord-Korea, luidde het.



Uit Noord-Korea kwam geen officiële reactie, al hoeft dat niet te verbazen. Pyongyang heeft sowieso al niet de gewoonte om informatie te verspreiden over de Noord-Koreaanse leider, die vermoedelijk 36 jaar oud is, en zijn familie.

Afwezig

Er werd recent al wel gespeculeerd over de gezondheid van Kim Jong Un nadat die klaarblijkelijk enkele vieringen miste ter ere van de geboorte van zijn grootvader Kim Il Sung op 15 april, een nationale feestdag in Noord-Korea. Op 11 april woonde Kim nog een belangrijke partijbijeenkomst bij in Pyongyang.

Zuid-Koreaanse media meldden dat Kim wordt behandeld na een ingreep voor hart- en vaatziekten eerder deze maand. Nieuwssite Daily NK die grotendeels wordt gerund door overgelopen Noord-Koreanen, meldt dat Kim revalideert in een villa nabij Mount Kumgang na een ingreep op 12 april. Volgens de website is de gezondheid van de Noord-Koreaanse leider de laatste maanden hard achteruit gegaan door obesitas, stevig roken en hard werken.

