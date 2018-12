Grote verslagenheid in Suriname na bootongeluk dat zeven levens eist ttr

29 december 2018

00u07

Bron: anp 0 Bij een bootongeluk op de Surinaamse rivier de Coppename zijn vrijdag zeven mensen omgekomen. Onder de dodelijke slachtoffers zijn ook kinderen. Drie opvarenden, waaronder twee kinderen, worden nog vermist. Dat melden diverse media in Suriname.

“Het tragisch heengaan van zoveel gezinsleden van families uit de dorpen Corneliskondre en Grankreek heeft de Surinaamse gemeenschap en vooral de inheemse gemeenschap van ons land geschokt en in diepe rouw gedompeld”, zegt de Vereniging van Inheemse Dorpshoofden in Suriname op de website van Starnieuws.

De smart wordt groter omdat zoveel inheemse families zijn getroffen door het ongeluk, zegt de Vids. “Er bestaan uitgebreide familieverbanden tussen de dorpen.”

Corneliskondre en Grankreek liggen in het noorden van Suriname, zo’n 150 kilometer ten zuidwesten van de hoofdstad Paramaribo. De boot waar de slachtoffers in zaten is omgeslagen in het onstuimige water van de rivier. Door een grote golf die tegen de houten boot sloeg, raakten de inzittenden in paniek en kwamen ze aan een kant te zitten.

Zwemvest

Toen ze probeerden het water uit de boot te scheppen kantelde die om. Geen van de mensen in de boot droeg een zwemvest, terwijl dat wel verplicht is bij het reizen in de open korjalen.

Volgens Surinaamse media is een aantal opvarenden door dorpsbewoners uit het water gehaald. Het ongeluk gebeurde rond middernacht. Onder de slachtoffers zijn drie tot vijf kinderen, de media in het Midden-Amerikaanse land zijn daarover niet eenduidig.

De regering van president Desi Bouterse zegt in een verklaring “met grote ontsteltenis” kennisgenomen te hebben van het ongeluk. Bouterse bezocht het ziekenhuis waar gewonden van het ongeluk zijn opgevangen.

De president zou de autoriteiten geïnstrueerd hebben om veiligheidsaspecten in acht te nemen bij de terugkeer van de groep nabestaanden en overlevenden naar hun dorpen, morgen. De groep zal voor de tocht terug naar huis onder meer voorzien moeten worden van reddingsvesten.