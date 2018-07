Grote verontwaardiging na tweet Elon Musk: "Duiker die deelnam aan redding Thaise voetballers is een pedofiel"

TMA - MVDB

16 juli 2018

08u24 26 Een bijzonder laag-bij-de-grondse tweet van Tesla-topman Elon Musk zorgt voor grote verontwaardiging. Een duiker die deelnam aan de reddingsoperatie in de ondergelopen Thaise grot was op CNN erg kritisch voor de plannen om een speciale duikboot van Tesla in te zetten, wat woede uitlokte bij Musk. De Brit Vern Unsworth werd door de flamboyante ondernemer op Twitter uitgescholden voor 'Pedo Guy' (pedofiel). De bewuste tweet werd enkele uren later verwijderd.

De twaalf Thaise tieners en hun coach die zeventien dagen lang vastzaten, konden met de hulp van een internationaal team van duikers het ondergelopen grottencomplex ontvluchten. De door Tesla ontwikkelde mini-onderwatercapsule die door Musk naar Thailand werd gestuurd, bleef uiteindelijk zo ongebruikt.

Een Britse duiker die aan de reddingsoperatie deelnam, was zaterdag tijdens een interview op de Amerikaanse nieuwszender CNN erg kritisch voor de ondernemer. Gevraagd naar de duikboot van Musk klonk het: "die kan hij steken waar het pijn doet".



"Publiciteitsstunt"

Volgens Vern Unsworth had een reddingsoperatie met Musks toestel "absoluut nul kans op slagen". "Hij wist totaal niet hoe die grot eruit zag. De duikboot was 5 ft 6 (ongeveer 1,68 meter, red.) lang en rigide, die zou nooit voorbij de bochten of rond de obstakels zijn geraakt. Hij zou zelfs nooit voorbij de eerste 50 meter geraakt zijn, het was gewoon een publiciteitsstunt." Een beschuldiging die bij het ongeleid projectiel Musk wellicht een grote razernij in gang zette. De in Zuid-Afrika opgegroeide ondernemer ging compleet uit de bocht en schold de duiker op Twitter uit voor pedofiel ('Pedo Guy'). De tweet werd enkele uren later verwijderd, maar screenshots van het bewuste bericht zweven inmiddels rond op de sociale media. Het bericht zorgt voor grote verontwaardiging, enkele twittergebruikers zeggen dat ze de bestelling van een Tesla-auto alsnog hebben geannuleerd.

De kinderen en hun coach van voetbalteam 'Wilde Everzwijnen' herstellen in een ziekenhuis in Chiang Rai nog van hun hachelijke avontuur. Hoogstwaarschijnlijk kunnen ze in de loop van volgende week allemaal naar huis.

Not feeling great about everything I'm reading about Elon Musk and Tesla recently, so I'm voting with my wallet. pic.twitter.com/vrRGMeksKO Campbell Simpson(@ csimps0n) link

@elonmusk you need to apologise very quickly and very publicly, unless you have real evidence, press charges, and are happy to act as a prosecution witness. Your contribution to humanity is immense, don't wreck it all for the sake of hurt pride.. #pedoguy Oliver Moor(@ olmoor) link

@elonmusk BRB, cancelling @Tesla order. You know Elon, not everything is about you, perhaps bottom drawer your narcissism and focus on the good work done with the rescue rather than labelling those who gave their time, #pedoguy. No respect for you anymore. Greg Young(@ gregyoung1) link

Billionaire tech entrepreneur Elon Musk hopes this escape pod could be used to help rescue the boys stuck in a cave in Thailand. He says the pod — or "kid-size submarine" — is en route to Thailand. https://t.co/5r80GBwgLd pic.twitter.com/qDHcwkFkKQ CNN(@ CNN) link