Grote verontwaardiging in Israël: tientallen mannen misbruiken 16-jarig meisje Redactie

20 augustus 2020

18u00

Bron: AD.nl, ANP 0 Een vermeende groepsverkrachting van een 16-jarig meisje heeft in Israël geleid tot enorme verontwaardiging. Tientallen mannen hebben zich volgens Israëlische media in een hotel vergrepen aan de dronken tiener. Premier Benjamin Netanyahu spreekt over “een misdaad tegen de mensheid”.

De politie doet nog onderzoek naar de zaak, waar zo'n dertig mannen bij betrokken zouden zijn. Zij stonden naar verluidt geduldig in de rij buiten een hotelkamer in de badplaats Eilat, tot het hun beurt was om het meisje te misbruiken. Ook zouden sommigen met hun gsm’s de verkrachting hebben gefilmd. Ooggetuigen grepen niet in, schrijft nieuwssite The Times of Israel.



Volgens de politie zou het meisje geen gast zijn geweest in het hotel, maar zou ze zijn uitgenodigd door vrienden om er iets te drinken. Toen het meisje naar het toilet moest, zou ze zijn meegenomen naar een hotelkamer, waar het misbruik begon.

‘Dacht niemand aan een zus of dochter?’

Israëlische politici hebben het misbruik scherp veroordeeld. “Dacht geen enkele man in deze groep aan een zus, dochter of goede vriendin?” vroeg oppositieleider Yair Lapid zich af. “Zei geen enkele man tegen zijn vrienden: stop, wat zijn we in vredesnaam aan het doen?”



De tiener heeft aangifte gedaan bij de politie, die tot nu toe twee arrestaties heeft verricht. Een van de verdachten zou hebben bevestigd dat een grote groep mannen seks had met het meisje, maar zei ook dat van dwang geen sprake was. Een van de verdachten heeft al een strafblad omdat hij dreigde een politieagente te misbruiken. Het meisje is medisch onderzocht, onder meer om bewijsmateriaal te verzamelen.