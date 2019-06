Grote treinpanne op Japans eiland blijkt veroorzaakt door ... naaktslak TT

22 juni 2019

12u15

Bron: BBC 0 In Japan denken onderzoekers een maand na een grote treinstoring op het eiland Kyushu eindelijk de schuldige gevonden te hebben: een naaktslak op ontdekkingstocht.

De geëlektrocuteerde resten van het beestje werden teruggevonden in een elektrische regelkast naast de sporen, zo meldden de Japanse spoorwegen volgens de BBC. Vermoedelijk kon het kleine diertje zich door een opening in de kast wurmen en veroorzaakte het er een kortsluiting.

Door de panne viel de stroom op grote delen van het spoor uit. Meer dan 12.000 reizigers op bijna 30 treinen werden getroffen.

De slak is niet het eerste beestje dat grote infrastructuurprojecten kan platleggen. In 2016 bleek bijvoorbeeld de krachtigste deeltjesversneller ter wereld blijkt niet resistent te zijn tegen kleine scherpe tandjes. De Large Hadron Collider (LHC) van het Europees Centrum voor Nucleair Onderzoek CERN vlakbij Genève had met pech af te rekenen nadat een wezel een stuk bekabeling doorbeet.