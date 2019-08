Grote stroomstoring treft Londen en Engeland HAA

09 augustus 2019

19u11

Bron: BBC, Reuters 0 Engeland wordt momenteel getroffen door een grote elektriciteitspanne. Ook de hoofdstad Londen is getroffen. Door de storing werken veel verkeerslichten niet en is het treinverkeer verstoord.

Transport for London, de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor het verkeer en openbaar vervoer in de Britse hoofdstad, roept op tot waakzaamheid op de weg. De oorzaak van de panne is nog niet bekend, mogelijk heeft het slechte weer een rol gespeeld.

