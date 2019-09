Grote stroompanne in verscheidene Centraal-Amerikaanse landen jv

16 september 2019

22u40

Bron: dpa 1 Centraal-Amerika heeft te kampen met een grootschalige stroomstoring die miljoenen mensen treft. In heel Honduras, net als delen van Nicaragua, El Salvador en Guatemala is er geen elektriciteit. Dat meldde de chef van de Hondurese distributeur ENEE, Leonardo Deras.

De oorzaak van de panne is een defect in het regionale verbindingsnet, zo meldde ook de Nicaraguaanse distributeur Enatrel. Alles wordt in het werk gesteld om het probleem te verhelpen, luidt het.