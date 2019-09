Grote stroompanne in verscheidene Centraal-Amerikaanse landen opgelost

17 september 2019

Bron: dpa, Belga

De grote stroompanne die gisteren verschillende landen in Centraal-Amerika heeft getroffen, is grotendeels achter de rug. In Honduras en Nicaragua kon na enkele uren de stroom worden hersteld, in Guatemala en El Salvador was dat zelfs al na een uur het geval.