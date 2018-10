Grote reddingsoperatie in rampgebied Zuid-Frankrijk na noodweer, al 11 dodelijke slachtoffers ADN

15 oktober 2018

20u09

Bron: ANP 5 De Franse autoriteiten hebben duizenden mensen geëvacueerd uit het gebied dat is overstroomd na zware regenval. Honderden brandweerlieden en negen helikopters zijn ingezet om mensen te redden in het zuidelijke departement Aude, onder meer van de daken van hun huizen. Het noodweer heeft intussen het leven gekost aan zeker elf mensen.

De autoriteiten spraken eerder over dertien doden, maar stelde dat aantal later naar beneden bij. Er zouden lichamen dubbel zijn geteld. De plaatselijke overheid zegt nu dat zeker elf personen het leven hebben verloren. Nog eens acht mensen raakten gewond.



Meerdere doden vielen in de gemeente Trèbes, nabij Carcassone. Ook de plaatsen Villardonnel en Villegailhenc zijn hard getroffen. "Het is hier net een oorlogsgebied. Het dorp is min of meer afgesneden van de buitenwereld'', zucht een inwoner van die laatste plaats.

Vanavond zitten nog zeker zo'n 3.300 huishoudens zonder stroom. Ook blijven scholen dicht door het noodweer en zijn veel wegen afgesloten. Straten zijn soms simpelweg in woeste rivieren veranderd. Auto's werden meegesleurd. De prefect vertelt dat in de nacht van zondag op maandag evenveel regen is gevallen als normaal in een half jaar. Het plotse noodweer overviel mensen in hun slaap.

Premier Edouard Philippe is naar het rampgebied gevlogen om medewerkers van de hulpdiensten te ontmoeten en de bevolking een hart onder de riem te steken. President Emmanuel Macron zei op een persconferentie dat het hele land meeleeft met de getroffenen.

Afgelopen donderdag had zware regenval in Zuid-Frankrijk ook al twee slachtoffers geëist. Toen werden in de plaats Sainte-Maxime aan de Côte d'Azur verschillende auto's in de Middellandse Zee gespoeld. Twee mensen werden dood in een auto ontdekt.