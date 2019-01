Grote ravage na gasexplosie in woning Den Haag: twee gewonden van onder puin gehaald bvb

27 januari 2019

16u46

Bron: AD.nl, Belga, ANP 7 In een pand van drie verdiepingen in de Jan van der Heijdenstraat in het Laakkwartier in Den Haag (in het westen van Nederland) heeft vanmiddag een grote explosie plaatsgevonden. Zonet zijn er al twee personen uit het puin gehaald. De brandweer sluit niet uit dat er op dit moment nog mensen onder het puin liggen en zoekt verder.

De gevel van een woning en een portiek ligt er helemaal uit. De woning zelf is ingestort. De omliggende woningen zijn instabiel. De muur van de naastgelegen woning is verwrongen en gescheurd. Overal op straat ligt glas. Buurtbewoners zeggen dat de enorme klap een paar straten verderop te horen was. “Ramen en deuren trilden er bijna uit. Je denkt meteen aan een aanslag.” De politie heeft inmiddels een gebied rond de woning aan de Jan van der Heijdenstraat afgezet met roodwitte linten.

De eerst hulpverleners zijn ter plaatse en gaan het pand dus doorzoeken. Getuigen hebben gezien dat al meerdere mensen op brancards zijn afgevoerd. Ambulances en brandweerwagens zijn massaal bij de woning aanwezig. Inmiddels is ook de traumahelikopter geland. Het is onbekend hoe de personen die uit het gebouw zijn gehaald er aan toe zijn. Zij zijn overgedragen aan de ambulance.

Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de hulpverlening niet zo makkelijk is omdat ook panden die aan het ingestorte gebouw grenzen, zijn beschadigd. Bewoners van de beschadigde panden zijn geëvacueerd.

Ruiten in alle straten vlogen eruit #explosie #denhaag pic.twitter.com/gRzaSBuK5r Victor Schildkamp(@ VSchildkamp) link

Den Haag laakkwartier Jan vd Heidenstraat, ontploffing? pic.twitter.com/WI8BpHzOVx Priet Jokhan(@ pjokhan61) link