Grote ravage na gasexplosie in woning Den Haag: drie gewonden gered, nog één persoon onder het puin gelokaliseerd

27 januari 2019

16u46

Bron: AD.nl, Belga, ANP 7 In een pand van drie verdiepingen in de Jan van der Heijdenstraat in het Laakkwartier in Den Haag (in het westen van Nederland) heeft vanmiddag een grote explosie plaatsgevonden. Er zijn al drie personen uit het puin gehaald. Het specialistisch team van de brandweer maakt een plan voor het redden van nog zeker één persoon onder het puin. Er zijn voor zover nog geen doden bekend, laat de brandweer weten. Die spreekt van een gasexplosie, maar de oorzaak is nog niet bekend.

De explosie vond plaats rond 16.10 uur. De gevel van een woning en een portiek ligt er helemaal uit. De woning zelf is ingestort. De omliggende woningen zijn instabiel. De muur van de naastgelegen woning is verwrongen en gescheurd. Van een van de huizen naast het ingestorte pand zijn alle ruiten gesneuveld door de ontploffing. De ravage is enorm. Glasscherven liggen op tientallen meters afstand van het ingestorte bouw. Buurtbewoners zeggen dat de enorme klap een paar straten verderop te horen was. “Ramen en deuren trilden er bijna uit. Je denkt meteen aan een aanslag.” De politie heeft inmiddels een gebied rond de woning aan de Jan van der Heijdenstraat afgezet met roodwitte linten.

Gewonden

Medewerkers van het team Specialisme Technische Hulpverlening (STH) staan paraat om het deels ingestorte pand in te gaan om te kijken of er nog mensen onder het puin liggen. Daarvoor is ook de hulp van een speurhond ingeroepen. Ambulances en brandweerwagens zijn massaal bij de woning aanwezig. Inmiddels is ook de traumahelikopter geland. Het is onbekend hoe de personen die uit het gebouw zijn gehaald er aan toe zijn. Zij zijn overgedragen aan de ambulance. Er ligt nog zeker één persoon onder het puin. Dat slachtoffer leeft nog en de brandweer heeft de persoon inmiddels weten te lokaliseren, in de kelder.

Er zijn negen mensen gewond geraakt, zeven daarvan zijn naar verschillende ziekenhuizen gebracht, meldt de brandweer. Vier van de gewonden waren in de woning op het moment van de explosie. De anderen waren omstaanders die gewond raakten door glas en andere brokstukken die door de ontploffing rondvlogen. Er zijn voor zover nog geen doden bekend, laat de brandweer weten.

“Enorme impact”

Een woordvoerder van de brandweer meldt dat de hulpverlening niet zo makkelijk is omdat ook panden die aan het ingestorte gebouw grenzen, zijn beschadigd. Bewoners van de beschadigde panden zijn geëvacueerd. Een inwoner van de Drebbelstraat woont dicht bij het huis dat door de explosie instortte. “Ik heb geluk dat ik op het moment van de ontploffing bij de buren zat. Want mijn raam is door de explosie gesneuveld. Bij de andere inwoners van de straat is dat niet gebeurd. Zij hadden dubbelglas en ik niet. Ik ga dat nu ook maar nemen.”

Burgemeester Pauline Krikke van Den Haag noemt de grote explosie “voor direct betrokkenen verschrikkelijk”. “Veel is nog onduidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat mensen, hun huizen en hun bezittingen getroffen zijn. De impact van de klap is enorm. De hulpdiensten zetten zich nu hard in om de zorg te verlenen die nodig is. Zij moeten daarvoor de ruimte krijgen.”

“De komende uren zal hopelijk meer duidelijk worden”, stelt ze. “Ook over de oorzaak van deze explosie. We doen er alles aan om u zo goed mogelijk te informeren.” Het is niet bekend hoeveel mensen ingeschreven staan in het verwoeste pand. De gemeente kon nog niet zeggen of hier onderzoek naar gedaan wordt.

