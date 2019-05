Grote problemen bij Europese verkiezingen in Verenigd Koninkrijk: EU-burgers mogen massaal niet stemmen TT

23 mei 2019

17u40

Bron: The Guardian 6 In het Verenigd Koninkrijk klagen heel wat Europese burgers dat ze weggestuurd worden bij de kieslokalen waar ze vandaag hun stem willen uitbrengen voor de Europese verkiezingen. De verwarring is groot: veel Europeanen krijgen te horen dat ze extra formulieren hadden moeten invullen, maar niemand is daarvan op de hoogte.

Europese onderdanen die in een andere lidstaat wonen mogen bij de Europese verkiezingen normaal gezien in dat land stemmen. Dat gebeurt meestal zonder veel problemen, maar niet in het Verenigd Koninkrijk waar ze vandaag al Europese verkiezingen houden. De krant The Guardian kreeg al honderden verhalen te horen van Europese burgers die in het kieslokaal weer naar huis zijn gestuurd zonder te mogen stemmen. Op Twitter is de hashtag #Deniedmyvote trending.

I was denied the right to vote in the UK even though I registered on time. Apparently there is a hidden 2nd form for EU residents in the UK. Information on official website is practically non existent #deniedmyvote Antonio Portas(@ DrPortas) link

Sommige kiezers staan helemaal niet op de lijst van geregistreerde kiezers, hoewel ze zich naar eigen zeggen wel ruim op tijd hebben aangemeld. Anderen zagen dan weer hun naam op de lijst staan, maar die zou doorgestreept zijn. Een aantal kiezers kregen te horen dat ze maar “in hun eigen land” moesten gaan stemmen of zich bij hun ambassade te wenden.

“Ik ben een EU-burger en had me op tijd aangemeld om te stemmen”, aldus Ana Clara Paniago. “Maar kennelijk is het formulier waarop stond dat ik in het Verenigd Koninkrijk ging stemmen, niet voor de deadline aangekomen.” Ook de Duitse Kat Sellner, die in het oosten van Londen wilde gaan stemmen, vertelt aan The Guardian dat ze eind april een formulier kreeg dat ze moest terugsturen om zich te registreren. “Ik heb dat ingevuld en het persoonlijk op 2 mei gaan afgeven, omdat ik het niet vertrouwde dat de post het voor de deadline van 7 mei zou afleveren. We kregen geen bewijs van aflevering, de brieven werden niet gestempeld, en de vrouw aan de balie zei dat ze ze bij de andere brieven zou leggen.” Drie dagen geleden belde Sellner dan nog eens naar haar gemeentebestuur om te vragen waar haar stembrief bleef. Die bleek ze niet te krijgen, omdat haar aanvraagformulier zogezegd pas op 16 mei was geregistreerd.

Andere kiezers zeggen dan weer dat ze zelfs nooit zo’n aanvraagformulier hebben gekregen.

Mij overkwam hetzelfde: als Britse inwoner van gemeente Apeldoorn heb ik geen oproep gekregen om te stemmen. Vier jaar geleden wel. #DeniedMyVote Royston Smith(@ rhinestone66) link

De campagnegroep ‘the3million’, die opkomt voor de rechten van de Europese burgers in het Verenigd Koninkrijk, heeft een klacht ingediend bij de Kiescommissie. Die zou echter weer telkens doorverwijzen naar de lokale besturen die verantwoordelijk zijn voor de registratie van kiezers. De Schotse premier Nicola Sturgeon spreekt op Twitter van een schande.

Just spoken to a constituent at a polling station who is from Poland, been here for years but wasn’t allowed to vote...even though he’s on register. It is outrageous. #DeniedmyVote https://t.co/9gyLlcUMnM Nicola Sturgeon(@ NicolaSturgeon) link

Absolute outrage! Just went to the polling station to find my name had been crossed off the list. I had registered to vote on time and got e-mail confirmation. Go out and vote people and use your democratic right! 😡 #deniedmyvote pic.twitter.com/fiKasFO6aE Julien von Lieres(@ JulienLieres) link