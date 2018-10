Grote politiemacht bij Technische Universiteit Delft na vals alarm mogelijk gewapende man Navin Bhagwat

31 oktober 2018

15u46

Bron: AD.nl 0 Een grote politiemacht heeft zich vanmiddag verzameld bij de Nederlandse Technische Universiteit (TU) Delft. Agenten ontvingen een melding van een gewapende man die zich in een van de gebouwen zou bevinden. Inmiddels wordt de politieactie afgebouwd.

Op beelden was te zien dat er agenten aanwezig waren met kogelwerende vesten bij het gebouw waarin de studies Werktuigbouwkunde, Maritieme Techniek & Technische Materiaalwetenschappen zijn gehuisvest. Zij doorzochten korte tijd een gedeelte van het gebouw.

Rond 15.40 uur werd besloten om de actie af te bouwen. De politie trof geen vuurwapen aan en verrichtte geen arrestaties. “Er is een klein gedeelte ontruimd”, meldde woordvoerster Karen Collet van TU Delft aan onze collega's van het Algemeen Dagblad (AD). “We volgen de veiligheidsmaatregelen die de politie oplegt. We weten nog niet of studenten in gevaar zijn geweest.”

Op de TU Delft studeren ook Belgische studenten, vooral de richting Vliegtuigbouwkunde is in trek. De stad Delft is gelegen tussen Den Haag en Rotterdam.