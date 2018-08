Grote politieactie in Londen nadat wagen inrijdt op omheining parlement: verschillende gewonden, bestuurder gearresteerd IVI

14 augustus 2018

08u59

Bron: ITV, Sky News, Metropolitan Police, Belga 0 De omgeving van het Britse parlement in Londen is afgesloten nadat een wagen tegen de omheining is gereden. De politie is massaal aanwezig en zou de zaak behandelen als terreur.

De bestuurder is meteen gearresteerd. Over zijn identiteit wil de politie nog geen informatie kwijt. Er zijn verschillende voetgangers gewond geraakt, maar niemand zou in levensgevaar zijn. Dat meldt de politie.

Een journalist van de Amerikaanse zender NBC die ter plaatse is, heeft via de politieradio kunnen horen dat de situatie als een terreuractie wordt behandeld. De politie heeft hierover echter nog geen duidelijkheid over gegeven.

Het incident is gebeurd om 7.37 uur lokale tijd. Meerdere straten in de omgeving zijn afgesloten voor het publiek. Ook de ingang van de metro in Westminster is dicht. Heel wat gewapende politiemensen zijn op de plaats van het incident. Helikopters vliegen boven Westminster Palace. De politiemacht blijft aanwezig tot het onderzoek van het incident kan afgerond worden.

BREAKING: There has been an incident outside of Westminster. Police are urgently clearing the area. More updates to follow. pic.twitter.com/mnKUVI7Npn Good Morning Britain(@ GMB) link

Veiligheidsbarrières

Het Britse parlement is omgeven door veiligheidsbarrières uit staal en beton sinds de aanslag in maart 2017. Toen was een dader met een auto op Westminster Bridge in een mensenmenigte gereden. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. De dader stak ook een politieagent neer voor hij door de politie neergeschoten werd.