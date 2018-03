Grote politieactie aan de gang in Amsterdam HA

06 maart 2018

09u46

Bron: ANP 0 Aan de Houtmankade in Amsterdam is de politie vanochtend bezig met een grote actie.

Het gaat om "een lopend onderzoek", bevestigt een politiewoordvoerder. Meer info over de toedracht kon hij nog niet geven. Hij verwacht dat er later op de ochtend wel meer informatie beschikbaar is.

Een deel van de straat is afgezet met blauwe hekken, zowel aan de voor- als achterzijde van de straat, zo is te zien op foto's op Twitter. Volgens lokale media nemen enkele tientallen agenten deel aan de interventie.

Houtmankade in Amsterdam afgezet vanwege grote politieactie: er lopen enkele tientallen agenten en rechercheurs rond https://t.co/Lg8Czk15uw pic.twitter.com/SSOSkc03mF NH Nieuws(@ NHNieuws) link