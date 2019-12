Grote politie-inzet aan Checkpoint Charlie in Berlijn wegens gewapende overval

30 december 2019

Bron: Belga

In de Duitse hoofdstad Berlijn is de politie deze namiddag massaal uitgerukt nadat er vlak bij de toeristische trekpleister Checkpoint Charlie een schot gelost werd. Volgens de politie was er sprake van een gewapende overval en is de situatie onder controle. Het is niet duidelijk of er iemand gewond is geraakt.