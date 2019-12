Grote politie-inzet aan Checkpoint Charlie: “gewapende overval” blijken schoten uit alarmpistool NLA

30 december 2019

15u05

Bron: Belga 0 De gewapende overval aan de vroegere grensovergang Checkpoint Charlie in de Duitse hoofdstad Berlijn blijken schoten uit een alarmpistool te zijn. Dat heeft de Berlijnse politie vandaag op Twitter gemeld. Eerder vandaag hadden getuigen melding gemaakt van een gewapende overval in een café in de Friedrichstrasse, maar dat klopt volgens een politiewoordvoerder niet.

Getuigen alarmeerden om 13.20 uur de politie omdat er aan het drukke kruispunt van de Friedrichstrasse en de Kochstrasse opschudding was. Het kruispunt is maar een paar meter van Checkpoint Charlie gelegen. Er zou een man een café overvallen hebben en daarbij schoten gelost hebben. Een politiewoordvoerder zei dat de dader volgens ooggetuigen weggevlucht is. De verdachte heeft niemand bedreigd en het is nog niet duidelijk of de schoten in het café of op straat zijn afgevuurd.

De politie stelde een veiligheidszone in. Een speciale eenheid van de politie kwam ter plaatse en doorzocht een huis in de buurt.