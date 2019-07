Grote panne in New York zet 70.000 mensen zonder stroom: zelfs Times Square (deels) donker kv kve kg

14 juli 2019

05u40

Bron: Belga, ANP 30 De Amerikaanse stad New York is gisterenavond vanaf 19 uur getroffen door een grote stroomstoring. Delen van de stad, waaronder Midtown Manhattan, zaten uren zonder elektriciteit. Verkeerslichten waren uitgevallen en ook de metrostations ondervonden hinder. Tegen middernacht (lokale tijd) was het probleem verholpen.

CNN meldt op basis van gegevens van energiebedrijf Con Edison dat op het hoogtepunt ruim 70.000 klanten zonder stroom zaten.



Op sociale media werden al gauw foto’s gedeeld van metrostations waar het licht was uitgevallen. Brandweerlieden moesten mensen uit liften redden en voorbijgangers gingen spontaan het verkeer regelen op de doorgaans drukke kruisingen van de miljoenenstad.

Op Broadway zijn voorstellingen niet doorgegaan en zangeres Jennifer Lopez moest haar optreden al vrij snel afbreken vanwege de stroomuitval. Zij trad op in Madison Square Garden, maar dat werd na drie nummers ontruimd. Ook Times Square, dat normaal verlicht wordt door grote reclameborden, was grotendeels donker.



Concertzaal Carnegie Hall werd eveneens ontruimd. Het koor dat daar optrad maakte er vervolgens maar het beste van door de voorstelling min of meer op straat voort te zetten.

Mechanisch euvel

Burgemeester Bill de Blasio die campagne aan het voeren was in de staat Iowa heeft laten weten dat hij terugkeert. Hij zei op Twitter dat de stroomstoring een mechanisch euvel is en niet het gevolg is van een doelbewuste actie. Wat de stroomstoring precies heeft veroorzaakt, wordt onderzocht.



De stroompanne komt er net nu het precies 42 jaar geleden is dat New York werd getroffen door een gigantische black-out. Die zorgde toen in juli 1977 voor heel wat chaos, met onder andere massale plunderingen als gevolg.



Zover bekend is niemand gewond geraakt als gevolg van deze stroomuitval, liet gouverneur Andrew Cuomo weten.