Grote pakken wiet spoelen aan in Florida en strandgangers stelen ze ADN

20 september 2018

11u10 0 De politie in Florida heeft de handen vol. De laatste tijd spoelen er grote zakken met marihuana aan op stranden, en vele voorbijgangers zien hun kans om wat voor zichzelf te houden. Het korps zoekt volop naar wietdieven, één man werd al gearresteerd.

Afgelopen week spoelden er tientallen zakken en pakketten met marihuana aan op stranden in St. Johns, Volusia en Flagler. De politie van Flagler County heeft sinds vorige dinsdag al meer dan 45 kilo wiet opgepikt. De kustwacht haalde nog eens zeven of acht pakken uit het water. Surfers vonden in Volusia County een samengebonden partij van 23 zakken en droegen de buit over aan de autoriteiten. Het gaat zowel om kleinere bundels als grote plastic pakketten.



Maar soms werken strandgangers minder goed mee. Ze graaien lustig in drugspakken om enkele grammetjes of zelfs kilo's mee te pikken. Zo zoekt de politie van Flagler County naar een gretige blonde vrouw in bikini die met heel wat softdrugs ging lopen.



Gisteren kon het korps één wietdief inrekenen. De man werd op heterdaad betrapt toen hij op het strand zakken probeerde te openen. Andere omstanders hadden hetzelfde idee, maar konden ontsnappen toen ze de agenten zagen. In de autokoffer van de opgepakte Robert Kelley vond de politie een zak van 5 kilo in een handdoek gedraaid.

Het onderzoek naar de herkomst van de drugs is intussen in handen van de U.S. Customs and Border Protection.