Grote overwinning voor Trump: groen licht voor inreisverbod voor vijf moslimlanden

26 juni 2018

16u45 0 Het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft het inreisverbod van president Donald Trump goedgekeurd. Daarmee behaalt Trump een van zijn grootste overwinningen als president.

In 2017 stelde Trump een inreisverbod voor inwoners uit vijf landen in het Midden-Oosten goed. Inwoners van die landen kregen geen visum meer en kon de VS dus niet meer binnen.

De maatregel ontketende een storm van protest, maar het Hooggerechtshof geeft Trump nu gelijk. Vijf rechters stemden voor en vier tegen het decreet dat onderdanen uit vijf -overwegend islamitische - landen permanent de toegang tot het Amerikaans grondgebied ontzegt.

Het inreisverbod is van toepassing op inwoners van Syrië, Iran, Libië, Jemen en Somalië. Het verbod houdt ook sancties in voor Noord-Korea en Venezuela.

Trump is alvast erg opgetogen over de uitspraak, dat blijkt uit deze tweet die hij de wereld instuurde.

SUPREME COURT UPHOLDS TRUMP TRAVEL BAN. Wow! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link