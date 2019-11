Grote overwinning voor tabaksindustrie: VS perken nicotine in sigaretten toch niet in mvdb

20 november 2019

19u40

Bron: ANP 0 Het maximale niveau voor nicotine in sigaretten wordt in de Verenigde Staten toch niet ingeperkt. Een twee jaar geleden geopperd voorstel om de verslavende stof in tabaksproducten aan banden te leggen is van de agenda verdwenen, zo blijkt uit documenten van een toezichthouder in de VS.

De drastische inperking had het nicotinegehalte in sigaretten moeten inperken tot niet-verslavende niveaus. Het schrappen van het plan is een grote overwinning voor de tabaksindustrie, omdat het plan vrijwel zeker een flinke hap uit de tabaksverkopen zou hebben genomen. De tabaksbedrijven hebben momenteel hun handen vol aan controverse rond e-sigaretten.



Eerder dit jaar werd het voorstel op een overheidswebsite nog aangeprezen om zijn veronderstelde grote voordelen voor de volksgezondheid. Ook werd gerept over economische voordelen. De betrokken toezichthouders waren niet direct bereikbaar voor een reactie.