Grote ongeziene gevangenenruil in Oekraïne AJA

15u09

Bron: Belga 0 REUTERS De eerste gevangenenruil vindt plaats in de stad Gorlivka aan de frontlinie op een veertigtal kilometer ten noorden van Donetsk. De Oekraïense autoriteiten en de pro-Russische separatisten zijn aan een gevangenenruil begonnen die in het oosten van de republiek 380 mensen kan betreffen, zo hebben journalisten van het Franse persbureau AFP vastgesteld. Het is de grootste ruil in bijna vier jaar van conflict.

Op door Kiev gecontroleerd terrein is per bus een eerste groep van een vijftiental Oekraïense gevangenen aangekomen. Zij waren vastgehouden door de rebellen van de zelfverklaarde republiek Loegansk, zei viceparlementsvoorzitster Iryna Gerasjtsjenko. Zij was ter plaatse en onderhandelde over de ruil.

De separatisten zouden vandaag 74 mensen, gevangen genomen door de autoriteiten in Loegansk en Donetsk, aan Kiev overdragen. In ruil geven de Oekraïense autoriteiten 306 mensen de vrijheid. Het ziet er niet naar uit dat de afgesproken aantallen effectief worden vrijgelaten. De eerste gevangenenruil sinds vijftien maanden vindt plaats in de stad Gorlivka aan de frontlinie op een veertigtal kilometer ten noorden van Donetsk.

Er waren lange onderhandelingen voorafgegaan tussen de Russische president Vladimir Poetin en zijn Oekraïense collega Petro Porosjenko, met medewerking van de patriarch van de Russisch-orthodox kerk Kirill. Gevangenen ruilen maakt wezenlijk deel uit van de vredesakkoorden van Minsk van februari 2015.

REUTERS Militairen uit Oekraïne nabij de bussen die klaarstaan voor de gevangenenruil.