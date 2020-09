Grote NAVO-oefening in Georgië, buurland van Rusland redactie

07 september 2020

12u44

Bron: ANP - AFP 0 Georgië is vanaf maandag het decor van grootschalige gezamenlijke oefeningen met de NAVO. Het Russische buurland probeert al lange tijd lid van het bondgenootschap te worden, tot ongenoegen van Moskou.

Circa 2.800 manschappen uit de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Frankrijk en Polen nemen deel aan de oefening 'Noble Partner 2020' in de buurt van de Georgische hoofdstad Tbilisi. Volgens de Georgische premier Giorgi Gakharia zijn de oefeningen een "garantie voor vrede in ons land" en zijn ze niet gericht tegen een bepaalde vijand, zo zei hij tijdens de openingsceremonie. De oefeningen duren tot 18 september.

De wens van het land in de zuidelijke Kaukasus om toe te treden tot de NAVO leidde in 2008 tot de afsplitsing van de regio's Zuid-Ossetië en Abchazië, met steun van het Kremlin. Het Georgische leger werd toen in vijf dagen tijd overlopen en Rusland stationeerde daarna duizenden manschappen in de afvallige provincies, die Moskou erkende als onafhankelijke staten.

De NAVO zegde daarop toe dat Georgië lid kon worden, maar tot nu toe zijn daarvoor nog geen officiële stappen ondernomen.

Lees ook:

Moskou waarschuwt voor “verschrikkelijk conflict” bij Georgisch NAVO-lidmaatschap

Moskou aast op inlijving Wit-Rusland: wordt het land een tweede Krim? (+)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.