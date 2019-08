Grote natuurbrand bij Marbella: bewoners van 40 woningen geëvacueerd Caspar Naber

23 augustus 2019

08u03

Bron: AD.nl 0 In de heuvels bij het Zuid-Spaanse luxe-oord Marbella heeft een grote natuurbrand gewoed. Die bedreigde een urbanisatie waar uit voorzorg 40 woningen werden ontruimd, melden Spaanse media.

Automobilisten belden omstreeks 20.20 uur noodnummer 112 met het bericht dat er een brand woedde vlakbij de tolweg AP-7 ter hoogte van kilometer 172. Dat is aan de oostkant van Marbella in de buurt van de urbanisatie Bello Horizonte. Die ligt in een gebied dat bekend staat als de Altos de Marbella. Veel bewoners begonnen met het in veiligheid brengen van hun auto's, anderen met het nathouden van hun woningen met tuinslangen en andere hulpmiddelen.

Omdat het vuur zich razendsnel uitbreidde, kondigden de autoriteiten het rampenplan af en rukten hulpdiensten massaal uit. Zeventig brandweerlieden, geassisteerd door leden van de civiele bescherming, bestreden het vuur. Ze kregen materiële ondersteuning van korpsen uit het nabijgelegen Estepona en Coín. Intussen is de situatie stabiel.



Marbella staat bekend als vakantieoord voor de rijken der aarde. Die komen al sinds de jaren vijftig naar de badplaats aan de Costa del Sol.

⚠️INFORMACIÓN:TRÁFICO ⚠️

Mucha precaución al circular por la AP-7 a la altura de Marbella.

Afectación de la circulación a causa del incendio en Marbella. Altos de Marbella.

pic.twitter.com/otMewZgneV El Batefuegos(@ El_Batefuegos) link

Recapitulamos; 70 bomberos forestales trabajan en la extinción de un incendio declarado sobre las 20:20 horas en las zonas de Bello Horizonte, Camino de los Pescadores y centro hípico. 40 viviendas han sido desalojadas #IFMarbella pic.twitter.com/C9LQfj4Hjk RTV Marbella(@ RTVMarbella) link

Siguiendo de primera mano la evolución del incendio en la zona altos de #Marbella - Bello Horizonte. Agradezco el inmenso trabajo que están realizan los cuerpos de seguridad del municipio para sofocar el incendio: Bomberos, Protección Civil, Polícía Local, Policia Nacional y DYA pic.twitter.com/DUdiZZkg5q Ángeles Muñoz(@ AngelesMunoz_) link

El incendio declarado en la zona de los Altos de Marbella ha obligado a desalojar varias viviendas próximas al fuego https://t.co/3YQS3eMJN7 pic.twitter.com/diNcLuvMzh Antena3Noticias(@ A3Noticias) link

DECLARADO #IFMarbella, #Málaga, en paraje altos de Marbella. Medios desplegados: 52 #BomberosForestales, 1 #TOP, 2 #AAMM y 3 autobombas @Plan_INFOCA pic.twitter.com/zTzZbWZUOd SierraBermejaPNac(@ SierraBermejaPN) link

Imagen impactante de un incendio cerca de mi zona!!! Marbella, Málaga pic.twitter.com/vbsaCuuR68 Alberto⚽(@ AlbertitoTWD) link

La peligrosidad de las llamas ha obligado a desalojar a las familias de una docena de viviendas en #Marbella https://t.co/jH3awy1pwG pic.twitter.com/3QSVMcV9G0 La Opinión de Málaga(@ opiniondemalaga) link

⚠️Actualización de estado⚠️ #IFMarbella #Marbella

Incendio en zona NO forestal.

ESTABILIZADO pic.twitter.com/NE24e7COnd El Batefuegos(@ El_Batefuegos) link