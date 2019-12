Grote museumroof Dresden: “Sporen leiden naar milieu van clans” ADN

12 december 2019

18u29

Bron: Belga 0 De juwelendiefstal in het museum Grüne Gewölbe van Dresden kan samenhangen met clans van Arabische afkomst in Berlijn. De politie onderzoekt aanwijzingen in die zin, schrijft de Berliner Morgenpost vandaag.

Twee inbrekers sneden in de nacht van 25 november het traliewerk voor een venster van het Grüne Gewölbemuseum gedeeltelijk door. Ze haalden het venster weg en drongen de schatkamer binnen, waar ze met een bijl een vitrine stuksloegen. Na luttele minuten konden ze met verschillende kostbare diamanten en briljanten wegvluchten.

Specifiek werktuig

De inbrekers gebruikten volgens de Berliner Morgenpost bij de inbraak een hydraulische spreider, een werktuig dat in Berlijn meermaals bij de brandweer gestolen werd. Een van de werktuigen werd ook bij een overval op een geldtransport ingezet. Bovendien werd een bekend bendelid onlangs veroordeeld voor een inbraak bij de fabrikant van het gereedschap in Beieren. Volgens de krant vroeg de speciale politiecommissie Epaulette aan politieautoriteiten in heel Duitsland of ze weet hadden van een inbraak waarbij dit hydraulische werktuig gestolen of gebruikt werd.

Jürgen Schmidt van het parket in Dresden zei aan het Duitse persbureau dpa dat de speciale onderzoekscommissie ook met de collega’s in Berlijn in contact staat om mogelijke parallellen na te gaan met de diefstal van de Big Maple Leaf. Die gouden munt van 100 kilo werd in 2017 uit het Bode-Museum in Berlijn gestolen.