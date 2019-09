Grote meteoor boven het noorden van Nederland gespot, ook Belgen zagen ‘m vliegen ADN

12 september 2019

16u43

Bron: ANP, AD.nl 16 Boven Nederland is vanmiddag een felle meteoor gezien. Het verschijnsel werd veroorzaakt door een ruimterots die in onze dampkring kwam en daar verbrandde. De steen was waarschijnlijk "1 meter tot enkele meters" in doorsnee, is de eerste indruk van Joost Hartman, voorzitter van de Nederlandse Werkgroep Meteoren.

De vuurbol was rond 14.50 uur te zien. Hij bevond zich boven het Duitse waddeneiland Langeoog, ten noordoosten van de Nederlandse provincie Groningen.

De steen moet in elk geval groot zijn geweest, want het lichtspoor in de hemel was zo fel dat het boven het zonlicht uitkwam. De werkgroep heeft trouwens ook meldingen gekregen vanuit België, Duitsland, Denemarken en Engeland - waar mensen het lichtspoor konden zien. De rots zal 50 tot 100 kilometer boven het oppervlak van de aarde zijn geweest toen hij verscheen.

Wow, wat een prachtige felle #meteoriet richting noordoost zojuist, ondanks vol daglicht goed te zien. @FlevolandWeer @Weerplaza Ben Lankamp(@ BenLankamp) link

Michael Thompson uit IJsselmuiden reed vanuit ‘s-Heerenbroek richting Zwolle toen hij de meteoor in de lucht zag. “Je kon hem heel goed zien, met lichtsporen en al. Een goeie vier, vijf seconden was hij zichtbaar.’’ De Nederlander reed met de motor en dacht eerst dat het in zijn helm om een reflectie van een medeweggebruiker ging. Pas later realiseerde hij zich dat het een meteoor was.

Het grootste deel van de rots is waarschijnlijk verbrand in de dampkring. Een brokstuk dat zo groot is als "een vuist of een voetbal" is mogelijk in de Noordzee terechtgekomen.

Momenteel zijn er al bijna 100 melding binnen van de #vuurbol. Ze komen voornamelijk uit Nederland, maar ook uit België, Duitsland, Denemarken en Engeland. Ook iets gezien? Deel jouw waarneming dan via https://t.co/0CMyb5x5CA Werkgroep Meteoren(@ WerkgroepMeteor) link

Het is de tweede keer in een kwartaal dat een meteoor boven Oost-Nederland raast. Op 28 juni hoorden inwoners van Oost-Nederland plots een harde knal. Een familie uit Harderwijk filmde toen bij toeval de meteoriet. De meteoriet kwam volgens experts rondom het Nederlandse Hasselt neer, maar die werd tot dusver nog niet gevonden.

Een eerste impressie op basis van ooggetuigenverslagen van de #vuurbol https://t.co/NQcu2NpUIE Werkgroep Meteoren(@ WerkgroepMeteor) link