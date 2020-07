Grote Marokkaanse steden opnieuw in lockdown na zorgwekkende stijging van aantal besmettingen

26 juli 2020

Vanaf middernacht (zondagnacht) mogen mensen enkele grote Marokkaanse steden niet meer in of uit. Het gaat onder meer om Casablanca, Marrakesh, Fez en Tanger. Dat meldt Reuters. Vele mensen zien hun vakantieplannen in het water vallen.