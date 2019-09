Grote manifestatie tegen abortus in Slovakije kv

23 september 2019

02u46

Bron: Belga 0 In de Slovaakse hoofdstad Bratislava hebben zondag enkele duizenden mensen betoogd tegen de wet die abortus toelaat tot en met de twaalfde week zwangerschap. De wet dateert uit het communistische tijdperk.

Aan de mars namen 50.000 mensen deel, aldus de bisschoppenconferentie van het land. "De mens heeft zichzelf het leven niet gegeven. Dat is een geschenk dat aan hem is aangeboden", aldus de aartsbisschop van Bratislava, Stanislav Zvolensky.

"We willen de vrijheid voor de kinderen die moeten worden geboren, opdat ze vrij hun menselijk leven kunnen leiden", stelde een van de organisatoren, Marek Michalcik. De manifestanten riepen de politiek op om actief de instellingen te steunen die gezinnen in nood en zwangere vrouwen bijstaan.



Van de 5,4 miljoen inwoners in Slovakije is 66 procent katholiek. Volgens een peiling in september van het onafhankelijke agentschap Focus wil 11,6 procent van de bevolking een strengere abortuswetgeving.

Met het oog op de parlementsverkiezingen van februari volgend jaar, lieten de sociaaldemocraten van de regeringspartij Smer en hun partners van de nationalistische SNS hun plannen varen om de toegang tot abortus te beperken tot de achtste week van de zwangerschap.

Het aantal abortussen neemt af in het land. Volgens het nationale statistiekbureau kozen vorig jaar 7.350 vrouwen voor abortus, tegen meer dan 20.000 in 1997.