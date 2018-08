Grote klopjacht na "aanslag" tegen Venezolaanse president Maduro ADN

06 augustus 2018

19u00

Bron: Belga 0 Na de "mogelijke aanslag" tegen de Venezolaanse president Nicolás Maduro zijn de veiligheidstroepen in het land een grote klopjacht naar de daders begonnen. Zes verdachten zijn al opgepakt, maar de zoektocht naar kopstukken en daders wordt voortgezet.

Volgens de regering probeerden de beramers zaterdag tijdens een militaire parade een bomaanslag met een drone te plegen tegen Maduro, die er een toespraak hield. De staatstelevisie zond het ogenblik uit waarop de explosie te horen was. Het staatshoofd bleef ongedeerd. Zeven leden van de nationale garde zouden volgens de officiële versie deels zware verwondingen opgelopen hebben.

Twijfel

Onmiddellijk na het voorval stak echter al twijfel over de officiële versie van een aanslag de kop op. Vooral de verklaringen van enkele brandweerlieden wakkerden het vermoeden aan dat het enkel om een ongeval met een gastank in een nabijgelegen gebouw ging. Maar ex-militair en veiligheidsadviseur Cesar Guardiola publiceerde evenwel een video waarop de vermeende aanslag met een drone zou te zien zijn. Het toestel zoeft door de lucht terwijl op de achtergrond Maduro's toespraak te horen is. Kort daarop explodeert de drone. De authenticiteit van de video is door geen enkele onafhankelijke bron bevestigd.

Tot die onduidelijkheid droeg ook een vermeende opeising van een tot dusver onbekende rebellengroep bij. De "Soldados de Franelas", die zichzelf als vaderlandslievende militairen en burgers omschrijven, eisten op Twitter de aanslag met de drone op.

Verleden

Bij de aanslag werden twee drones ingezet, die elk met een kilo C-4 springstof zouden geladen zijn, aldus minister van Binnenlandse Zaken, Néstor Reverol. "De lading kan schade veroorzaken in een straal van 50 meter." Een van de arrestanten was betrokken bij een aanslag op een militaire basis in 2017. Een andere zou in 2014 na protesten tegen de regering een tijd in de cel doorgebracht hebben.

Voormalige militairen toonden zich verbaasd over de omstandigheden van het incident. Zo zou op de Avenida Bolívar nooit eerder een militaire parade gehouden zijn, omdat die bijna onmogelijk valt te beveiligen. Ook de reactie van de veiligheidstroepen na de ontploffing was onprofessioneel, zei de vroegere generaal Gonzalo García Ordóñez aan de krant El Nacional.

Santos

Maduro beschouwt de scheidende Colombiaanse president en winnaar van de Vredesnobelprijs, Juan Manuel Santos, als het kopstuk achter de aanslag. "Ik twijfel er niet aan dat er "ultrarechtse kringen in Venezuela samen met ultrarechtse kringen in Colombia en Juan Manuel Santos achter de aanslag schuilgaan", zei de autoritair regerende socialist.

Santos wees alle verdachtmakingen van de hand. "Aan president Maduro: maak je geen zorgen", schreef Juan Manuel Santos vandaag op Twitter. "Ik had zaterdag wel wat belangrijkers te doen. We hebben mijn kleindochter Celeste gedoopt". Santos' ambtsperiode eindigt morgen. Hij heeft al aangekondigd dat hij zich voortaan buiten de politiek wil houden en zich vooral aan zijn nieuwe taak als grootvader wil wijden.