Grote kassastoring bij Albert Heijn in Nederland: helft van winkels een tijdlang gesloten Redactie

25 juni 2019

09u20

Bron: AD.nl, ANP 1 Albert Heijn kampte deze ochtend met een grote kassastoring. In winkels in heel Nederland konden kassiersters geen klanten helpen. De boodschappen konden nog wel bij de zelfscan worden afgerekend, maar de helft van de winkels moest dicht omdat zij geen zelfscan hebben. Bij AH to Go en de supermarkten in België zijn er geen problemen. Intussen heeft Albert Heijn de oplossing gevonden. In tientallen Nederlandse winkels kunnen klanten inmiddels weer normaal aan de kassa afrekenen. Volgens een woordvoerster zal in steeds meer filialen alles weer normaal gaan werken.

De grote technische storing werd ontdekt toen de eerste winkels rond 8 uur de deuren openden en de kassa's niet aan de praat kregen. “Het was heel raar. Ik meld me aan, normaal gesproken springt de kassa open maar nu werd gelijk het scherm zwart", zegt Marc Tangel, kassière bij een Haagse winkel. Kassière Rilana heeft zo’n storing nog nooit meegemaakt in de elf jaar dat ze bij de Albert Heijn werkt. “Eerst dachten we ‘het is kassa vier’. Maar elke kassa die we aanmeldden, viel uit. Ik denk dat Nederland niet op deze hitte is gebouwd”, reageert ze.

Alleen via de zelfscan konden de klanten hun boodschappen halen, 486 van de ruim negenhonderd winkels hebben een zelfscan. In de overige ruim vierhonderd winkels konden mensen dus niet terecht, zo liet woordvoerder Anousjka Aspeslagh vanmorgen weten. Op de website allestoringen.nl stroomden honderden meldingen binnen. Inmiddels is er een oplossing gevonden. In tientallen winkels kunnen klanten inmiddels weer normaal aan de kassa afrekenen. Volgens de woordvoerster zal in steeds meer filialen alles weer normaal gaan werken.

KPN

De landelijke storing volgt een dag na een grote netwerkstoring bij KPN, waardoor onder meer hulpdiensten en noodnummers lange tijd niet bereikbaar waren bij onze noorderburen. Volgens de zegsvrouw van Albert Heijn staan de problemen bij de supermarkt en het telecombedrijf echter volledig los van elkaar.

Albert Heijn maakt voor bepaalde systemen wel gebruik van het netwerk van KPN. Eerder deze maand kampte de supermarkt nog met een andere grote storing omdat betaalterminals bij de kassa’s urenlang geen contact konden maken met het KPN-netwerk. Klanten konden alleen nog contant afrekenen. Albert Heijn zei destijds voor het evalueren van die storing nog het gesprek aan te gaan met het telecombedrijf.

Albert Heijn heeft landelijk een kassa storing. Er kan even niets verkocht worden 🙁 Jurgen Mahu(@ AHMahuRhoon) link

Top ook de kassa’s hebben storing vandaag. Kan alleen gepind worden bij de zelfscan 🙄🙄 Kimberly 🌺(@ prfctlytaste) link

Dit wordt een rustig dagje storing op de kassa's #albertheijn #Eindhoven Bennie Jansen(@ benniejansen_X) link

Ook de kassa’s van de appie blijken een #storing te hebben osk40(@ Osman_kaya4) link