Grote kans dat er vergif op je groenten en fruit zit Aiko van Hooijdonk

05 april 2018

21u46

Bron: AD.nl 7 In Europa is de regelgeving rondom bestrijdingsmiddelen duidelijk en gevaarlijke stoffen zijn verboden. Toch krijgen consumenten waarschijnlijk regelmatig producten met vergif op hun bord. Buiten Europa worden deze pesticiden namelijk nog volop gebruikt en supermarkten mogen deze producten gewoon importeren.

Foodwatch, de voedselwaakhond van Nederland, is een petitie gestart tegen de import van producten met de gevaarlijke pesticiden. De petitie richt zich tot de supermarkten en niet tot de EU. De Europese wet kan gevaarlijke bestrijdingsmiddelen in de rest van de wereld niet verbieden. De supermarkten hebben hier wel macht op. Volgens de initiatiefnemer kunnen de supermarkten dit als aanvullende eis aan hun leveranciers stellen en komt er zo snel een einde aan het gebruik van deze schadelijke, in Europa verboden pesticiden.

Omweg

Per jaar worden meerdere controles uitgevoerd naar de hoeveelheid verboden stoffen op importfruit en -groenten. Hieruit blijkt dat we via een omweg dus alsnog verboden pesticiden voorgeschoteld krijgen. Vaak gaat het hierbij om hogere concentraties dan wettelijk is toegestaan. Foodwatch heeft het over incidenten waarbij tot wel 240 keer de wettelijke limiet zou worden geconstateerd.

Het Europese verbod op deze bestrijdingsmiddelen bestaat met reden. Uit onderzoek blijkt namelijk dat sommige stoffen je hormoonhuishouding verstoren, je vruchtbaarheid aantasten of zelfs kanker veroorzaken.