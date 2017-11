Grote ijsberg scheurt af in bekend Chileens nationaal park LVA

04u22

Bron: The Guardian, El Mercurio 0 AFP De Chileense autoriteiten meldden gisteren dat er een enorm stuk ijs van 380 op 350 meter is afgescheurd van de Grey-gletsjer in het bekende nationale park Torres del Paine. Het is geleden van begin de jaren 90 dat zich zo'n grote breuk voordeed. De oorzaak is voorlopig onduidelijk, maar de hoge temperaturen de laatste tijd hebben in ieder geval een rol gespeeld.

Glacioloog Dr. Ricardo Jaña van het Chileense Antarctische Instituut zei dat dit op zich geen onverwachte gebeurtenis is, maar dat de grootte van de ijsberg iedereen verrast.

De nationale organisatie die instaat voor het beheer van de nationale parken in Chili (CONAF) zal het voorval verder onderzoeken.

Torres del Paine

De Grey-gletsjer is 6 kilometer breed en meer dan 30 meter diep. Hij ligt in Chileens Patagonië en is een van de hoogtepunten in het natuurpark Torres del Paine.

Torres del Paine is een van de populairste toeristische bestemmingen in Chili. Het park wordt volgens de officiële cijfers van CONAF jaarlijks door meer dan 115.000 mensen bezocht.