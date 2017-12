Grote gaten in Europese douanecontroles en daar draait ú ook voor op EB

Bron: ANP 0 Thinkstock Illustratiefoto. De douanecontroles in de Europese Unie vertonen "belangrijke zwakheden en gaten" en daardoor loopt de EU veel geld mis. Dat concludeert de Europese Rekenkamer in een rapport.

Wie in de Europese Unie importeert, kan volgens de Rekenkamer gemakkelijk douaneheffingen ontlopen of verminderen. Zo kunnen importeurs bijvoorbeeld de waarde van goederen opzettelijk te laag waarderen, een vals land van oorsprong opgeven, of een ander product op het formulier zetten. Verschillende koerierbedrijven maken hier volgens de Rekenkamer misbruik van, vooral dan bij spullen die online zijn besteld buiten de EU.

De douane-autoriteiten zijn niet in heel Europa even laks: de Rekenkamer tikt vooral de Spaanse, Italiaanse, Poolse, Roemeense en Britse douane-autoriteiten op de vingers. Maar de EU-lidstaten hebben wel onvoldoende financiële prikkels om er iets aan te doen, klinkt het.

"Douaneheffingen zijn goed voor 14 procent van de EU-begroting, zo'n 20 miljard euro", aldus rekenkamerlid Pietro Russo. De Europese belastingbetaler draait uiteindelijk op voor de ontwijking, meent hij.

De Rekenkamer vraagt nu dat de Europese Commissie nationale controledoelen stelt en de steun aan de douanediensten versterkt. De lidstaten zelf moeten de risico's beter in kaart brengen.