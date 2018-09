Grote explosies op vliegbasis Syrië, oorzaak nog onduidelijk LVA

02 september 2018

03u00

Bron: Belga 0 Op een militaire luchthaven in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus hebben zich in de nacht van zaterdag op zondag hevige explosies voorgedaan. Het Syrische observatorium voor de mensenrechten zegt dat het "waarschijnlijk om een Israëlische raketaanval" gaat. Volgens het Syrische staatspersagentschap Sana veroorzaakte een kortsluiting in een opslagplaats voor munitie mogelijk de ontploffingen.

De ontploffingen gebeurden in de militaire basis van Mezzeh, een buitenwijk ten zuidwesten van Damascus. Volgens het Syrische observatorium voor de mensenrechten gaat het waarschijnlijk om Israëlische raketten "die een munitiedepot raakten en meerdere gewelddadige explosies veroorzaakten".

De Syrische staatsmedia ontkennen echter de verklaringen van de Britse ngo. "De ontploffingen die gehoord konden worden, zijn te wijten aan de explosie van een munitiedepot in de buurt van de luchthaven wegens een kortsluiting", citeert het persagentschap Sana een anonieme binnen het leger.

Op de militaire basis in Mezzeh zijn onder meer leden van de inlichtingediensten van het Syrische leger gestationeerd. Begin vorig jaar beschuldigde de Syrische regering buurland Israël ervan achter een bombardement op het kamp te zitten.

De laatste maanden heeft Israël zijn bombardementen in Syrië opgevoerd. Het viseert daarbij behalve het Syrische regeringsleger vaak stellingen van Iran en de Hezbollah, die er de Syrische troepen steunen in de strijd tegen de rebellen en terreurgroep Islamitische Staat (IS).