Grote explosie op trouwfeest in Kaboel: “Vele doden en gewonden” kg

17 augustus 2019

22u32

Bron: ANP, Belga, BBC 15 Door een explosie in een trouwzaal in de Afghaanse hoofdstad Kaboel wordt gevreesd voor tientallen doden. Er vielen minstens ook twintig gewonden, volgens een woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het is nog niet duidelijk wat de explosie vlak bij de bruidegom veroorzaakte.

De woordvoerder van het ministerie van Binnenlandse Zaken schreef op Twitter dat de explosie laat op de avond plaats had in een trouwzaal in het zuidwesten van de stad. Gedetailleerde informatie over het aantal slachtoffers volgt later, zei de woordvoerder. Ooggetuigen zouden aan BBC hebben verteld dat het gaat om een zelfmoordaanslag.



Een journalist zei dat er zeker twintig doden zijn gevallen en meer dan dertig gewonden. Hij baseerde zich op informatie van een hoge overheidsfunctionaris. Nog niemand heeft de aanslag opgeëist.



Op bruiloften in Kabul vieren mannen en vrouwen het feest in aparte ruimtes. Meestal worden honderden gasten uitgenodigd. De aanslag op de trouwzaal was de zeventiende grote aanslag in de hoofdstad Kabul sinds januari. Bij de vorige zestien werden volgens de autoriteiten minstens 113 mensen gedood en meer dan 700 gewond.