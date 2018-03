Grote explosie in Egyptische kuststad Alexandrië

24 maart 2018

Bron: Al Jazeera

Er heeft zich een grote explosie voorgedaan in de Egyptische kuststad Alexandrië. Dat melden lokale media, waaronder nieuwszender Al Jazeera. De ontploffing deed zich volgens de eerste berichten voor in de buurt van hotel Tolip. Alexandrië ligt aan de Middellandse Zee en is de op één na grootste stad van Egypte.